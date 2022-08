Días complejos son los que ha vivido el delantero nacional, Eduardo Vargas en Brasil, en donde tras su expulsión en la eliminación de su Atlético Mineiro por los cuartos de final de vuelta ante Palmeiras por la Copa Libertadores, le han significado vivir un infierno en tierras brazucas.

El segundo máximo goleador de La Roja ingresó a los 79 minutos del encuentro y en la parte final del partido fue amonestado en dos oportunidades por el árbitro colombiano, Wilmar Roldán, con quien tuvo un duro entrevero en su segunda expulsión, en donde el juez empujó al jugador nacional.

Tras la eliminación del ‘Galo’ por penales ante el ‘Verdao’, el entrenador de Vargas, Cuca no fue partidario del acto de su dirigido y lo quemó en la conferencia de prensa. “Una cosa es que uno sea expulsado por una necesidad, pero, ¿por un reclamo? No podemos aceptarlo. No tengo ninguna explicación para lo que pasó. Quiero hablar con él y después tomaré una decisión”, indicó.

En las últimas horas, el director deportivo del club, Rodrigo Caetano, se expresó a la situación de ‘Turboman’ señalando que el jugador agacho el moño tras su error y se disculpó con sus compañeros por su imprudencia.

Eduardo Vargas la pasa mal en Brasil | Foto: Archivo

Pese a reconocer su mala acción, Caetano informó que el delantero de 32 años recibió una sanción económica por parte de los directivos del club, la cual es una cifra que no se dio a conocer.

El domingo 14 de agosto será el próximo duelo del Atlético Mineiro, en donde tendrá un duro encuentro y deberá visitar al Coritiba por la vigésima segunda fecha del Brasileirao, en donde la presencia del delantero nacional es una gran interrogante.