Lionel Messi le responde a Robert Lewandowski por la polémica del Balón de Oro: "Que diga lo que quiera y no me interesa"

El último ganador del Balón de Oro sigue dando que hablar en el mundo del fútbol. El astro argentino Lionel Messi venció a Robert Lewandoski en las votaciones en el premio que entrega France Football y esto tuvo varias repercusiones.

El primero en salir hablar sobre este tema fue el propio jugador del Paris Saint Germain, quien declaró en su momento: "Robert (Lewandowski) que es un honor pelear con él. Te merecés tu Balón de Oro, el año pasado todo el mundo estaba de acuerdo en que fuiste el ganador y France Football debería darte tu Balón de Oro. Ojalá puedan otorgártelo y tenerlo en tu casa porque fuiste un justo ganador. No se pudo hacer por la pandemia, pero tenés que tenerlo en tu casa vos también".

Ya tiempo después, el polaco tuvo una entrevista con ViaFootball donde dejó en claro que no les gustaron las palabras del ex futbolista del FC Barcelona. “Me gustaría que sea una declaración sincera de un gran jugador y no simples palabras (sonrisas). Por supuesto, no me quiero enorgullecer o emocionar, pero hay toda una elección que considera todo lo que se está haciendo. Yo ya estoy centrado en otra cosa, pero estar tan cerca y, a la vez, tan lejos hace que quede este sentimiento amargo. Todo lo que llevo por dentro quizá necesite un tiempo”, recalcó Lewy.

Pero esto sigue y durante las últimas horas, el 10 de la Selección Argentina conversó sobre este tema con la cadena televisiva TyC Sports desde Bilbao en la antesala de la Finalissima entre la albiceleste e Italia.

Actualmente, Messi se encuentra entrenando en Bilbao para el trascendental duelo entre Argentina e Italia por la Finalissima | Foto: Getty Images

"Cada uno dice lo que quiere y obviamente él puede expresarse y decir lo que quiera. Sinceramente no comparto lo que él dijo pero tampoco le di mayor importancia. Ya está, quedó ahí y que diga lo que quiera y no me interesa", afirmó Messi.

"Pero las palabras que yo dije en ese momento fueron de corazón y porque lo sentía así realmente. Dije que él se merecía el Balón de Oro anteriormente, porque el año anterior (2020 cuando no se entregó el premio por el brote de COVID-19) me había parecido que había sido el mejor, pero el año que lo gané yo no fue el mejor. Simplemente dije eso. Pero que él lo tome como quiera", sentenció La Pulga.

Recordar que ambos jugadores se verán las caras en el Mundial de Qatar 2022, donde comparten el Grupo C, por lo que este partido promete algo más que buen fútbol.