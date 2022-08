Un verdadero bautizo de oro tuvo el jugador chileno Marcelino Núñez en el Norwich City, porque pese a que ya jugó dos partidos con la camiseta de su nuevo equipo, lo que hizo ante el Birmingham fue algo que los hinchas no olvidarán fácilmente.

Es que en plena definición a penales para avanzar en la Copa de la Liga de Inglaterra, el ex Universidad Católica tuvo la frialdad necesaria para tomar el balón y definir a lo Panenka, jugada extremedamente difícil y reservado para los talentosos, como lo hizo Alexis Sánchez en la Copa América de 2015.

La prensa inglesa reaccionó rápidamente al golazo de Marcelino y por ejemplo el Norwich Evening News publicó que "Marcelino anotó con un descarado penal en la definición del Norwich".

En tanto SportBible aseguró que "Marcelino Núñez anota uno de los penales más despiadados que jamás verás, ni siquiera la vio entrar".

Los compañeros de Marcelino Núñez aplauden el penal magistral del chileno (Twitter Norwich)

La cuenta oficial del Norwich publicó: "¡Ni siquiera miró la pelota entrar! Demasiado genial Marcelino Núñez".

Y su ex club tampoco se quedó atrás, al tuitear "¡Ponte nervioso, Marce! Así definió Marcelino Núñez por el NorwichCityFC en la definición a penales para pasar a los 32vos de final de la Copa de la Liga inglesa, ¡qué definición!"

Su entrenador Dean Smith, confesó que "Núñez pateó un penal a lo Panenka en la práctica y yo dije" 'No, no lo volverá a hacer'. Me equivoqué", y adelantó que "no voy a cambiar ese estilo sudamericano, eso es seguro".