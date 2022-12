Estas fiestas de fin de año el fútbol en la Premier League no se detiene, ya que se disputará la jornada 18 del fútbol inglés. Uno de los partidos que se jugarán antes de la llegada del 2023 será el del Manchester City recibiendo al Everton.

¿Cuándo juega Manchester City vs Everton?

Los Cityzens reciben en el Etihad Stadium al Everton el sábado 31 de diciembre a las 12:00 horas de Chile.

¿Dónde ver este partido en vivo?

Este encuentro no será transmitido en televisión, por lo que solo se podrá ver en vivo por streaming a través de STAR+.

ver también El brutal récord goleador que batió Haaland en el Manchester City

El City a la caza del líder

Manchester City no podrá finalizar el año como líder del fútbol inglés, ya que poseen 35 puntos y en caso de sumar de a tres ante Everton no alcanzarían al Arsenal, que es puntero con 40 unidades. De todas maneras, los Cityzens buscarán que la distancia con los Gunners no siga extendiéndose en el inicio del 2023, ya que buscan con todo el tricampeonato de la Premier League.

A este último partido del año los dirigidos por Pep Guardiola llegan tras vencer por 3-1 al Leeds como visitantes, gracias a un doblete de Erling Haaland y a otro gol de Rodri. Pascal Struijk marcó el descuento para los locales en aquel partido que cerró la fecha 17.

Con este triunfo pudieron acortar la distancia con el Arsenal, que en la jornada de Boxing Day del lunes 26 de diciembre vencieron como local por 3-1 al West Ham en Londres.

Los Toffees luchan nuevamente por la permanencia

En la temporada anterior Everton logró salvarse del descenso en las últimas fechas, ya que Burnley consiguió una serie de malos resultados que lo condenaron a utilizar el último cupo a la Championship.

Pero los Toffees en esta temporada van por un camino similar, ya que se ubican en la decimoséptima posición con 14 puntos, una unidad por encima de la zona de descenso. Además, acumulan tres derrotas consecutivas, y una de ellas fue en la última jornada ante el Wolves, en donde los Lobos lograron el triunfo en la agonía.

Tabla de posiciones de la Premier League