El Defensa Justicia - River Plate no tuvo goles, pero sí tuvo incidentes luego de que Sebastián Beccacece bloqueara un saque lateral de los millonarios lo que provocó la ira de Marcelo Gallardo y el ninguneo del ex DT de la U "quién sos".

Marcelo Gallardo se queja luego del show de Becca: "No me gustó la actitud de Sebastián Beccacece"

Comenzó la Liga Profesional de Argentina con un partido caliente entre Defensa y Justicia y River Plate en la cancha del Halcón de Varela que terminó 0-0 pero que entregó un show digno del fútbol argentino.

Sucede que a los 36 minutos el jugador millonario Marcelo Herrera procedía a sacar un lateral con sus manos cuando literalmente el entrenador rival Sebastián Beccacece lo bloqueó levantando sus brazos para que no lo pudiera realizar.

Lo hecho por Becca provocó la reacción de Marcelo Gallardo quién no entendía como el DT de Defensa y Justicia había entrado a la cancha para bloquear un saque de banda y que a la postre le costaría la expulsión.

"No me gustó la actitud que tuvo Beccacece, de meterse adentro del campo para que no juguemos el lateral. Se lo dije y pasó simplemente eso", aseguró el Muñeco en conferencia post partido intentando bajarle el perfil a la situación.

Marcelo Gallardo molesto con Sebastián Beccacece (Getty Images)

Gallardo pasó por alto lo que le dijo el ex entrenador de Universidad de Chile, el que lo encaró primero con un ¿qué pasa? para luego ningunearlo: ¿Quién sos?

TyC asegura que el cruce verbal no quedó ahí, y se extendió a los camarínes. "Luego de eso, Beccacece se cruzó nuevamente con Gallardo rumbo a la conferencia de prensa. A su vez, hubo gritos y empujones en el pasillo interno que comunican los vestuarios cuando el Muñeco se dirigía hacia el micro. Intervino la seguridad de ambos planteles para separar", publicó el sitio web del canal.