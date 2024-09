Jorge Almirón le mete el dedo en la herida a Marcelo Gallardo previo al Colo Colo vs River Plate: "Seguramente bote la línea de cinco"

En Colo Colo tienen todo listo para la visita a River Plate por la revancha de los cuartos de final de Copa Libertadores 2024, que será mañana en Buenos Aires, luego del empate 1-1 que pactaron en Santiago.

En la previa habló el entrenador de los albos, Jorge Almirón, quien asistió a conferencia de prensa y analizó al rival, luego del Superclásico del fútbol argentino donde el Millonario venció por 1-0 a Boca Juniors en La Bombonera.

Cabe recordar que el técnico de River, Marcelo Gallardo, salió con equipo mixto ante el Xeneize y tras el partido defendió su esquema, que para muchos fue línea de cinco.

“Te voy a corregir, fue línea de tres, línea de tres. Porque si vos veías a los laterales nuestros dónde estaban jugando, era línea de tres. Obviamente después retroceden para defender, pero tuvimos una clara propuesta”, respondió Gallardo a un periodista el sábado en conferencia de prensa.

Marcelo Gallardo defendió su planteamiento en el Superclásico de Argentina. (Foto: Daniel Jayo/Getty Images)

Jorge Almirón y el colmo de Marcelo Gallardo

Y esta jornada, Almirón le dio en el colmo al Muñeco, ya que coincidió con los reporteros respecto a que River Plate el fin de semana jugó con línea de cinco, lo que no se replicaría mañana ante el Cacique.

“A ver, vi el partido obviamente, pero es totalmente diferente, no puedo sacar conclusiones de eso. Lo único es que, bueno, fue parejo, aprovechó la situación que tuvo y, bueno, se definió por detalles, como un partido, como una final. Entonces, merterme mucho en ese tema, no me interesa”, comenzó diciendo.

“Simplemente como referencia, que cambió la línea de cinco. Mañana es otro partido, va a ser otro parado seguramente. Vamos a ir sacando conclusiones de los jugadores de River que anduvieron bien. Así que puede llegar a ir por ese lado, no que juegue línea de cinco, de local“, agregó.

“Entonces, veremos cómo se va dando. Seguramente bote la línea de cinco ahí en el estadio y en base a eso nosotros hemos trabajado varias situaciones también. Tenemos un día más, así que tenemos un entrenamiento más que nos va a servir para llevar algunos indicios, pero más allá de eso, ya tengo más o menos analizado todo lo que se puede dar”, completó el estratega de 53 años.

¿Cuándo y a qué hora es la revancha de River Plate vs Colo Colo?

El partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores se disputará este martes 24 de septiembre, a las 21:30 horas, en el Estadio Mâs Monumental de Buenos Aires.