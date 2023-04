El ex entrenador de La Roja, la U y la UC mostró cierta molestia con la inminente llegada del 'Loco' a la selección charrúa.

Martín Lasarte le tira palos a Marcelo Bielsa: "No me gusta que venga un técnico extranjero a dirigir a la selección uruguaya"

Tras la eliminación temprana en el Mundial de Qatar 2022, el entrenador Diego Alonso dejó de ser el DT de la selección de Uruguay, y tras casi cuatro meses, la Celeste está a punto de abrochar a su nuevo director técnico: el argentino Marcelo Bielsa.

Según informaron medios charrúas el 'Loco' tendría todo arreglado con la Asociación Uruguaya de Fútbol, para convertirse en el DT de la selección durante las Clasificatorias a Norteamérica 2026. Sin embargo, un entrenador uruguayo no está del todo convencido con la llegada del rosarino.

Martín Lasarte, entrenador charrúa que dirigió hasta 2022 la Selección Chilena, conversó este martes con la radio uruguaya Carve Deportiva, en donde le tiró algunos palos a Marcelo Bielsa por su posible llegada a la Celeste:

"No porque sea argentino. No me gusta que venga un técnico extranjero a dirigir a la selección uruguaya. Esta era la chance para que un técnico uruguayo dirija a la selección con un proyecto a largo plazo", indicó Lasarte sobre la llegada de Bielsa.

'Machete' de todas maneras le deseó lo mejor al 'Loco' en la Celeste: "Una charla de Bielsa vale la pena. Hay técnicos que desde el punto de vista teórico, está bueno sentarse un rato a escucharlos. No significa que desde el punto de vista táctico lo pueda llevar a cabo. Ojalá que le vaya bien en Uruguay".

También aprovechó de respaldar a Diego Alonso, reciente técnico de la selección de Uruguay: "“No es un caos el momento que está viviendo la selección uruguaya. Para mi Diego Alonso no era una mala opción para que siguiera en el cargo. Pero hay algunos que piensan que está todo mal, que hay que barrer con todo y traer a un técnico argentino”.

Según informó hace unos días el medio oriental Telemundo, Bielsa llegaría entre el viernes 14 y el lunes 17 de abril a Montevideo para firmar su contrato y ponerse el buzo de la selección de Uruguay.