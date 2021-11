Mauricio Isla fue titular en la derrota de Flamengo ante Palmeiras en la gran final de la Copa Libertadores y la prensa del país de la samba no tuvo piedad con el lateral derecho de la selección chilena.

Palmeiras consiguió ser bicampeón de la Copa Libertadores luego de vencer 2-1 a Flamengo en el Estadio Centenario de Montiveo con goles de Raphael y Deyverson desatando la locura de los hinchas verdes.

La prensa brasileña criticó al Mengao y fue especialmente duro con el chileno Mauricio Isla, criticando su faceta defensiva, asegurando que no tiene el ida y vuelta necesario, como si la derrota hubiera pasado por su banda.

El Huaso fue titular en el Flamengo y abandonó la cancha en el minuto 78 por problemas físicos sin poder terminar el importante partido.

Esporte News Mundo le cayó con todo al defensa nacional calificándolo con nota 5 de un máximo de 10, argumentando que “ataca mucho, pero no vuelve para las coberturas necesarias".

La gigante O'Globo definió el partido de Isla así: "apenas avanzó en la primera etapa y tuvo menos problemas que Filipe Luís en la marca. No pudo combinar jugadas con Everton Ribeiro. Salió por razones físicas".

UOL no fue tan duro con Isla, pero afirmaron que el chileno "estaba un poco nervioso, cometiendo algunos errores, estaba un poco confundido por los movimientos de Gustavo Scarpa y Raphael Veiga. No se vio sobrepasado, pero no volvió a estar bien".