El periodista argentino Miguel Títi Fernández dijo adiós a su brillante carrera como profesional de las comunicaciones, nada más ni nada menos que en la cancha misma del Estadio Icónico de Lusail, recinto que albergó la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia.

Día inolvidable para Fernández, porque se dio justo el día en que los trasandinos conquistaron su tercera corona mundial de la mano de Lionel Messi y él, a sus 71 años, se despide de la manera más maravillosa que él pudo creer.

En el cierre de la transmisión de la Tv Pública argentina tras la vuelta olímpica y cuando el recinto ya quedaba vacío, el periodista comenzó sus últimas palabras diciendo "Quiero agradecerles a las personas que creyeron que yo podía estar acá. Yo me quería despedir de esta manera, yo no me quería ir por la ventana, alguien quiso sacarme por la ventana, pero yo me quería ir laburando. A las autoridades del canal que pensaron que yo les podía dar una mano, me hicieron muy feliz", decía entre lágrimas el ex comunicador de Fox Sports.

Fernández agregó entre sus emociones que "el fútbol me dio todo, me sacó una sola cosa que yo quería mucho, el fútbol me dio mucho. Soy un tipo feliz, a pesar de las lágrimas soy un tipo feliz, muy feliz", decía cuando ya el momento era demasiado conmovedor.

Tití Fernández terminó diciendo "gracias Messí, gracias fútbol, gracias Copa del Mundo", hasta que no pudo seguir hablando más. Sin embargo, hay que agregar que en la zona mixta mientras entrevistaba a Lionel Messi, el reportero besó la copa, alterando los protocolos y lo que dicta la normativa, pero bueno, había felicidad.

El comunicador tiene 71 años y dentro de sus pasos estuvo Fox Sports, Telefé, Tv Pública, Telesur, ElTrece y Deportv, entre otros.