Mundial Sub 17 busca sede: La FIFA le quita a Perú la organización del evento

Si hace unos días el Mundial Sub 20 perdió su sede, ahora fue el turno del Mundial Sub 17. Esto luego de que la FIFA confirmara que "Perú no recibirá este evento por "incapacidad para cumplir con sus compromisos".

"Tras amplios debates con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la FIFA ha decidido retirar al país andino los derechos de organización de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2023", anunció la máxima entidad del fútbol.

La razón de la FIFA para tomar este decisión es por la mala infraestructura de los estadios. "La decisión se adopta tras quedar patente la incapacidad del país para cumplir con sus compromisos y terminar las infraestructuras necesarias para disputar el torneo".

No se sabe aún dónde se jugará el Mundial Sub 17. (Archivo)

"A pesar de la buena colaboración entre la FIFA y la FPF, se ha decidido que no se dispone de suficiente tiempo para asegurar la inversión y concluir el trabajo con el gobierno peruano antes del inicio de la competición", cerró el comunicado de la FIFA.

De esta manera, el certamen que se jugaría entre 10 de noviembre y 2 de diciembre de este año quedó sin sede para poder disputarse. Ahora habrá que esperar que el Bureau del Consejo de la FIFA decida dónde se jugará este torneo.