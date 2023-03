"Nunca te olvidaremos, gracias Marcelo Bielsa": Hinchas de Leeds le dedican un emotivo homenaje al ex DT de La Roja

Uno de los entrenadores más respetados en el mundo del fútbol es el argentino Marcelo Bielsa, que ha dejado huella en la mayoría de los equipos y selecciones que ha dirigido. Por ejemplo, el estadio de Newell's Old Boys posee su nombre; en la Selección Chilena marcó un antes y un después; y en el Leeds United es ídolo por las grandes campañas realizadas en el fútbol inglés.

El conjunto que milita en la Premier League le debe su participación en la élite del fútbol inglés al rosarino, ya que en 2020 consiguió el título de la Championship, y con ello el ascenso a la Primera División después de 16 años. Por ello, los hinchas aún recuerdan con nostalgia al Loco Bielsa.

Lewis Deighton, fundador del canal de fans del Leeds United, publicó este lunes 27 de febrero en Twitter un emotivo video dedicado a Marcelo Bielsa, en donde diversos fanáticos se grabaron diciendo lo que sienten por el ex entrenador de su equipo, que dejó al club hace exactamente un año por los malos resultados que tenía el equipo en esa temporada.

"Fue agradable tener a la persona más honesta, veraz, amable y cariñosa a cargo del equipo. Un auténtico héroe", fue como comienza el video de cuatro minutos que prepararon los fanáticos por la conmemoración del año de la salida del Loco del Leeds.

Otro mensaje de un hincha del equipo inglés expresó sus sentimientos por el entrenador: "Es imposible medir la diferencia que has hecho individualmente, porque has tenido un gran impacto. Fue increíble. Tú cambiaste mi vida".

"Ayudaste a mi padre a ver al Leeds en la Premier League antes que falleciera", menciona otro de los fanáticos, mientras que un niño expresa su gratitud por el rosarino: "No te sientas mal, no nos has decepcionado. Eres un orgullo para todos nosotros".

Junto con diversas imágenes del entrenador en su período en el club inglés, el video finaliza con diversos videos con el mismo mensaje de agradecimiento: "Gracias Marcelo Bielsa".