El polémico periodista trasandino, Pablo Carrozza, dejó su habitual mala onda de lado y aplaudió el partido de Pablo Solari, aunque no dejó pasar la oportunidad para darle nuevamente a Colo Colo a pito de nada.

Pablo Solari se llevó todas las loas en el triunfo de River Plate ante Boca Juniors en el Superclásico argentino, toda vez que el ex Colo Colo tuvo un impresionante ingreso en el segundo tiempo para darle el triunfo al elenco millonario.

El buen juego del Pibe fue tal que tuvo la opción más clara para abrir el marcador con un remate que pegó en el palo y fue él mismo el que, minutos más tarde, generó el penal que Borja terminaría cambiando por gol en la agonía.

Uno que siempre fue crítico del formado en Colo Colo es Pablo Carrozza, polémico periodista argentino quien no suele dejar pasar la oportunidad para repasar tanto a Solari como a Colo Colo, club que le tiene sangre en el ojo.

Solari jugó un partidazo en el Superclásico. | Foto: Getty Images

Con el Pibe, eso sí, hizo las paces: “El penal existió. Entró Solari -a mí no me gusta, pero entró bien-, pegó una pelota en el palo y me parece que dentro de todo fue el que quiso ganar el partido, el diferente”, aseguró.

Pese a haber hecho las paces con el ex Colo Colo, fue precisamente al club albo a quien volvió a atacar cuando trató de explicar por qué Boca Juniors terminó sucumbiendo ante su clásico rival en calidad de visitante.

ver también Caamaño suma antecedentes y suelta una bomba por suplencia de Cortés

“Se engolosinaron. Se pensaron que haberle ganado a Colo Colo, que es un equipo minúsculo… Ayer vi un ratito el partido de Puerto Marín de la liga de Galicia y es más que Colo Colo, se los aseguro. Pensaron que eran una máquina y como van a clasificar en Copa Libertadores ya está”, arremetió en el cierre.