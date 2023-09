Todo comenzó con un ácido comentario del periodista Álvaro Morales, el que luego de la victoria de Argentina sobre Ecuador con gol de tiro libre de Lionel Messi, aseguró que Hernán Galíndez no se había movido y luego le había pedido la camiseta al 10 trasandino.

Es más, el comunicador azteca le pidió a Ecuador expulsar al ex arquero de Universidad de Chile. Todos estos ataques esconden un odio parido a la Pulga, algo que cansó al argentino Pablo Carrozza, quién en su canal de Youtube desafió a Morales a subirse a un ring.

El desafío del periodista argentino llegó a oídos del mexicano, el que en un video contestó la invitación.

“No tengo idea quién es ese canijo, seguramente no es nadie importante, no lo ubico y si no lo ubico, no existe. ¿Qué dice? carroza fúnebre es la que se puede ir conmigo”, aseguró en forma desafiante.

La mediática pelea es furor en Youtube (Captura)

Morales siguió ninguneando a Carrozza. “Si él no sale en un canal de televisión como Espn, Fox o TyC no existe, y si no es importante no lo voy a subir a mi altura, ¿de verdad saber pelear? tengo 1.90 y peso 100 kilos, soy de barrio”, agregó.

Como le seguían llegando mensajes con el desafío del argentino, el azteca comenzó a inquietarse. “Si está hablando de mí, es porque soy importante para él, estoy en su mente, pero le aclaro que sé boxear, no sé quién es, mándenme referencias”, cerró.

Álvaro Morales le da otra vez a Lionel Messi

El mexicano siguió adelante con su campaña en contra del 10 de la selección argentina, asegurando luego del triunfo trasandino ante Bolivia, que juega mejor sin su capitán.

“Sin Messi, la Selección Argentina luce mejor, con más valentía y personalidad. El factor Di María, claro está. Hasta más goles ya anotaron en esta fecha, a diferencia de la primera”, cerró.