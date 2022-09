El ex entrenador de Colo Colo y actual director técnico del Málaga de España, Pablo Guede, no ha tenido buenos resultados en la presente temporada de la segunda división y aseguró que entendería si el club decidiera prescindir de él para lo que queda en España.

El Málaga de Pablo Guede tuvo una estrepitosa caída en el día de ayer visitando al Tenerife por la segunda división de España, donde cayó por 3-1 y quedó relegado al penúltimo puesto de la competición de segundo orden en el país ibérico.

El ex entrenador de Colo Colo no ha podido consolidar en el club español los regulares números que lo llevaron a ser entrenador en España, donde el Málaga aún no muestra prácticamente nada y a penas supera al colista Mirandés por un punto.

Guede camina por la cornisa en España. | Foto: Getty Images

En conferencia de prensa realizada este día lunes, Guede admitió que los malos resultados podrían precipitar una salida anticipada, pero no tiene miedo: “No temo, hay que tenerle miedo a otras cosas, no solamente a perder un cargo cuando uno lo deja todo y hay posibilidad de que no salgan las cosas, como hasta ahora. No le temo, pero entendería que pasara tranquilamente”.

El estratega argentino asegura que el plantel del equipo que alguna vez dirigió Manuel Pellegrini no está con suerte: “Me voy jodido por los jugadores, por el club, por la gente, porque lo que están trabajando estos jugadores está teniendo muy poco rédito”, remató.

ver también Felipe Melo emula a David Pizarro tras derrotar al Flamengo con el Flu

El próximo desafío de Pablo Guede -si es que la dirigencia no piensa lo contrario durante la semana- será enfrentar al Villareal B en condición de local el sábado, donde los tres puntos se hacen una urgencia si no quieren quedarse estancados en los últimos lugares de la tabla.