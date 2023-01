En las últimas horas las alarmas se encendieron en la Universidad Católica ante lo que sería la inminente partida de uno de sus grandes valores jóvenes, tratándose del delantero Clemente Montes, quienes señalan desde ESPN que tendría casi todo listo para poder enrielarse a su primer desafío internacional para defender la camiseta del Celta de Vigo de España.

Durante esta jornada, el estratega del conjunto de Vigo, el portugués Carlos Carvalhal conversó con los medios de comunicación en lo que es la previa al duelo que enfrentará su equipo ante el Villarreal por la Liga de España, en donde dentro de esta, fue consultado sobre el supuesto interés del club por el jugador de la UC, en la que se manifestó con una rotunda respuesta.

"No lo conozco. No tengo conocimiento de todos los jugadores del mundo, me gustaría conocerlos todos, pero no lo conozco”, partió comentando Carvalhal ante la consulta por Montes.

Para el DT de la escuadra ‘Celtista’ este periodo de mercado podría ser importante para poder afinar ciertos detalles dentro de la plantilla para la parte final de la temporada, en la que el equipo busca dejar la parte baja de la tabla de posiciones en España.

Montes enciende las alarmas en la UC | Foto: Agencia Uno

“La confianza en la plantilla que tenemos es total. Están detectadas las posibilidades de mejorar un poco y eso se lo transmití a Luís (Campos), a Antonio (Chaves) y al presidente. Esperamos hacerlo lo mejor posible en el mercado y tenemos confianza en todos los jugadores de la plantilla”, declaró.

Finalmente, Carvalhal es bien claro en que el equipo debe mejorar en muchos aspectos para la segunda parte del campeonato, en la que confiesa que comenzar a ganar encuentros servirá en demasía para tomar confianza.

“Estoy contento con la plantilla, pero si fuera posible, mejorar. La confianza es grande, esto exige mucho trabajo, tenemos plantilla para hacer un buen trabajo, pero tenemos que ganar partidos”, cerró.