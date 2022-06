Pasaron ocho días de la increíble eliminación de Perú del Mundial de Qatar y el arquero de la bicolor Pedro Gallese no se sacude aún del duelo ante Australia e ironizó con Andrew Redmayne, afirmando que tanto hablan de él que va a terminar creyendo que es un arquerazo.

Perú quedó afuera del Mundial de Qatar 2022 a manos de Australia, selección que lo eliminó en infartante definición a penales donde el arquero del país de Oceanía Andrew Redmayne dio la vuelta al mundo por su bailecito desagradable antes de cada penal peruano y porque lanzó a las gradas la botella donde Pedro Gallese tenía anotado unos apuntes sobre los lanzamientos.

Justamente el arquero del país vecino rompió el silencio y un poco cansado de lo que se habla sobre los lanzamientos desde los 12 pasos, no tuvo problema en opinar irónicamente sobre su colega bailarín y ladrón de datos en conversación con la Cadena N.

"Lo estamos mencionando tanto que hasta él puede creer que es un arquerazo", afirmó.

Agregando que "no hay que hablar mucho. Atajó un penal igual que yo, después erramos uno al palo. No es que haya tapado los 5 penales. No hay que darle mucha importancia".

Pedro Gallese lanza duro dardo en contra de Andrew Redmayne

Además, pasó por alto lo que hizo Redmayne con los datos que tenía de los lanzamientos de los australianos porque "yo lo había estudiado ya, la ayuda de la botella y la hoja era algo extra, lo tenía todo en la cabeza. Creo que no debemos darle mucha importancia a eso o al arquero. Lo estamos mencionando tanto que hasta él puede creer que es un arquerazo. De todas maneras le deseo lo mejor en el Mundial".

Donde Gallese hace énfasis, es en lo mucho que le duele la eliminación. "El dolor va a ser muy difícil que se vaya. La única forma que se vaya es que comiencen las Eliminatorias y empecemos a pelear otra vez por un cupo al Mundial. Con la ayuda de los hinchas y compañeros vamos a salir adelante. Esto no acaba aquí y tenemos con qué", cerró.