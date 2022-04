Manuel Pellegrini logra su primer título en España. El Ingeniero guía al Real Betis a la tercera consagración en su historia en la Copa del Rey con un triunfo 5-4 ante el Valencia tras igualar 1-1 en los 120'.

En conferencia de prensa, el entrenador chileno destaca el apoyo de los hinchas verdiblancos: "Se siente una gran alegría, teníamos una gran responsabilidad. Durante todo el año, hemos sentido el apoyo incondicional de todos los hinchas del Betis. El equipo ha respondido en la cancha y juntar eso en una final, el rendimiento del equipo con el apoyo del público, era muy importante. Desde que salimos del hotel yo ya vi que era muy díficil que fueramos a perder este partido. Un apoyo impresionante en todas las calles desde el Benito Villamarín hasta La Cartuja".

Pellegrini valora lo realizado por sus dirigidos: "Vi al grupo motivado, tranquilo, muy convencido en el partido que tenía que hacer. Se alargó el partido hasta los penales, creo que merecimos el triunfo antes, tuvimos dos tiros en los postes, el portero de Valencia tuvo dos o tres tapadas muy buenas".

"No se dio, pero el plantel mantuvo la calma para seguir hasta el final en una línea de juego que no la hemos transado en todo el año y nos ha permitido llegar a estas instancias en la Copa del Rey, ahora ser ganadores, en la Europa League ser eliminados en el minuto 120 minutos ante un gran equipo (Eintracht Frankfurt) que después lo demostró ante el Barcelona y en la Liga seguimos peleando por intentar llegar a la Champions League. El Club, el plantel se lo merecían y la hinchada incondicial para qué decir, es un logro especialmente dedicado a ellos ", agrega.

El estratega responde a la consulta por sus grandes momentos en el fútbol español: "A mí no me gusta comparar. Ha sido un día de gran felicidad, sobre todo por el apoyo de la gente. He estado en Villarreal que tuvimos cinco años espectaculares, en Real Madrid donde desgraciadamente se nos escapó el título con 96 puntos, en el Malaga donde también tuve un homenaje después de la muerte de mi padre cuando quedamos eliminados de la Champions League, pero sin lugar a dudas que hoy es un día muy especial para mí y sentir el cariño de la gente es inolvidable", contesta.

El profesional menciona sus tres momentos favoritos de la jornada: "La salida desde el estadio desde el hotel que estaba al lado del estadio Benito Villamarín, después la llegada aquí a La Cartuja donde estaba repleto y el momento que convertimos el quinto penal".

También tuvo palabras para lo que queda de temporada: "Los objetivos es disfrutar hoy día a la noche, disfrutar el día lunes y meternos de cabeza en el trabajo, quedan cinco partidos más de La Liga. Queremos llegar lo más arriba posible, seguir peleando por la Champions hasta que las matemáticas nos den. Ya tenemos un logro importante en la temporada, ganar la Copa del Rey clasificarnos para la Europa League. El equipo está mentalizado para eso, estoy seguro que el día martes va a estar pensando en los partidos que nos quedan y, a lo menos intentar, a pesar que nos han sacado una diferencia, los partidos cambian muy rápido y tenemos que ir a buscar ese triunfo ante el Getafe".

Por último se refiere a su forma de juego que agrada a la fanaticada de su actual equipo: "Bueno hay muchas maneras de jugar y ganar, todas son lícitas. En mi carrera he tomado un estilo que ha sido intransable en todos los equipos que he estado, por suerte es un estilo que la gente lo disfruta. Estamos obligados a dar un espectáculo, en ese espectáculo está en ganar y de la forma más atractiva posible. Mucho más cuando es un sistema de juego que al hincha del Betis le atrae, lo disfruta, así que doble satisfacción y doble mérito".