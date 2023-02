No le está yendo nada bien a Juan Martín Lucero, delantero que abandonó Colo Colo para probar suerte en el Fortaleza de Brasil, donde aún no exhibe el rendimiento que tuvo en Chile.

Patricio de la Barra es un periodista chileno radicado en Brasil, corresponsal de Radio Cooperativa que en conversación con Redgol, hace un análisis de lo que vive el Gato, en especial luego de perder en el derbi de la ciudad ante el Ceará.

"En general el equipo del Fortaleza no ha rendido lo que se esperaba. Primero por las nuevas contrataciones del DT Juan Pablo Vojvoda, que se quedó e hizo excelentes campañas anteriores. En el estadual no ha andado bien, perdieron el último partido. Y es prácticamente una goleada, no es un equipo para perder de esa forma, no tuvo juego conjunto", comienza su relato.

Juan Martín Lucero aún no rinde en Brasil (Agencia Uno)

Agregando que "los jugadores individuales, incluyendo Lucero, no han respondido a la altura de lo que espera la hinchada, que es potente, poderosa y exigente. Tampoco ha tenido paciencia ni la va a tener".

De la Barra igual pone paños fríos asegurando que la historia del ex Colo Colo recién comienza en Brasil.

"Recién se está iniciando el torneo local, después viene el Brasileirao donde Fortaleza tendrá que mejorar mucho. Se espera mucho más de los jugadores contratados, es mayor la expectativa con los futbolistas que son más caros que los locales", cerró.