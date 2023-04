Charles Aránguiz adelantó su retorno al Internacional de Porto Alegre, así lo dio a conocer el mismo club brasileño a través de sus redes sociales. El chileno tenía contemplado volver a tierras gaúchas cuando terminara la temporada en Europa con el Bayer Leverkusen, pero su regresó se anticipó.

Por lo mismo, es que el periodista chileno radicado en Brasil, Patricio de la Barra, reveló a Bolavip Chile el motivo que gatilló a que el bicampeón de América con La Roja acelerara su vuelta al Inter.

"Efectivamente los dirigentes del Inter de Porto Alegre lanzaron esa noticia, porque hace muchos años que no quedaban fuera de las instancias finales del campeonato regional, del Gaúcho. Acabaron perdiendo y la final la está disputando un equipo del medio del río grande do sur con Gremio. Están jugando este fin de semana las finales del Gaúcho y hace mucho tiempo que Internacional no quedaba afuera de instancia", comenzó diciendo el periodista.

"Claro, va a disputar la Copa Libertadores, tienen el Torneo Nacional que se inicia ahora en abril y una serie de otras actividades que el Internacional está muy pendiente de lo que pueda ocurrir, porque salir fuera del campeonato regional para ellos es una derrota impresionante, los hinchas no están muy conformes", agregó.

Aunque también complementó con que "entonces para compensar todo eso, están buscando anticipar la presentación de Charles Aránguiz y que también pueda participar en estos eventos que son importantes antes de julio, que era la fecha programada para que Charles Aránguiz pudiese estar vistiendo la camiseta nuevamente del Internacional de Porto Alegre. De manera que, es una medida que tomaron los dirigentes.

El chileno retornará a Inter antes del tiempo que estaba estipulado | Foto: Photosport

Y siguió explicando que "están cuestionando, inclusive a los medios, a los agentes para que puedan contar con la presencia de Charles Aránguiz ya en estos días para poder calmar un poco a la afición y eso ha generado una gran expectativa de los aficionados para ver a Aránguiz nuevamente con la camiseta del Internacional. Eso creo que también lo aproxima a la selección, hacer un buen papel acá en el Inter.

"Podríamos ver al Charles claro, respetando la edad, ya en buenas condiciones para que pueda integrarse al Internacional y también hacer una buena campaña en las Eliminatorias o en los partidos pendientes que tiene la selección chilena por estos amistosos. Creo que las noticias son muy buenas, muy alentatadoras tanto para los hinchas de Inter como también para toda la gente allá en Chile", cerró.