José Pepe Díaz con el corazón destruido por la goleada a Cobreloa: "No tuvimos amor propio"

Una jornada para el olvido vivió Cobreloa en Chillán al caer 0-6 ante Ñublense en una presentación que también hizo caer la idea de que los nortinos juegan mejor de visita que de local apelando de alguna manera al sistema defensivo que impulsa su entrenador, Emiliano Astorga.

BOLAVIP conversa con uno de los ídolos del cuadro naranja, José Pepe Díaz, el que no esconde sus sentimientos frente al desastre que se vivió en el Nelson Oyarzún.

“Estoy con mucha tristeza, pensando en lo que pueda estar sucediendo, es complicado y en dos partidos ante Palestino y este, no puede ser, más que nada por el nombre de Cobreloa, yo creo que los jugadores no quieren pasar esta vergüenza, pero en este sentido es muy raro lo que sucede”, afirma.

El ex goleador de Cobreloa no sólo está triste por el presente, si no que mira con preocupación el futuro. “Poniéndome en la piel de los hinchas, pensando yo como un hincha más, veo todo complicado y lo que puede llegar a pasar si es que seguimos jugando de esta manera”, afirma.

José Luis Díaz critica al plantel de Cobreloa por su poco “amor propio”

Cobreloa y el amor propio

Donde Pepe Díaz se detiene, es en el análisis de las respuestas del plantel ante Ñublense. “No tuvimos ese amor propio de salir adelante, de que no nos suceda lo que nos sucedió, al menos marcar unos goles de descuento, que no doliera tanto”, disparó.

Respecto a los refuerzos y su identidad con el cuadro naranja, el argentino confiesa que “siempre entendí lo que es y perdón en hablar en primera persona, cuando llegué entendí que era Cobreloa, de la gente que hizo grande a este club, uno llegaba sólo a jugar porque no faltaba nada y siempre pensé que el jugador que llegue debe estar bien hablado, si sabe de la historia, de la camiseta que se va a poner y en un club grande con hinchada exigente, todo esto se tiene que ver”.

Sobre la posibilidad de que este resultado signifique la salida del entrenador de Cobreloa, el Pepe cree que “lógicamente puede llegar a ser perjudicado Emiliano, los resultados mandan y el primero que paga los platos rotos es el técnico, he visto en redes sociales que hay muchas críticas por la forma de juego”.