Es sabido que Cristiano Ronaldo no está cómodo en el Manchester United, menos si está a punto de comenzar una nueva temporada de Champions League y el delantero no estará. Un golpe fuerte para el portugués que ha recibido el apodo de Mister Champions porque precisamente ha jugado sus mejores partido en esa competencia.

Pese a que ya comenzó la Premier League, donde los Red Devils perdieron 1-2 con el Brighton y donde CR7 fue suplente, ingresando unos minutos, lo cierto es que aún no está 100% definido de que se quede en Inglaterra.

Por eso, los fanáticos del Real Madrid aún lo recuerdan y aspiran a que se retire con la camiseta del actual monarca de Europa y mientra el cuadro español estaba en Helsinki para disputar la Supercopa ante el Frankfurt, unos hinchas merengues se toparon con el presidente Florentino Pérez, al que le pidieron la vuelta del luso.

El dirigente aparece en un video viral donde primero no le contesta a los hinchas, pero luego detiene su marcha y se devuelve para decir: "¿A quién? ¿A Cristiano? ¿Otra vez? ¿Con 38 años?", marchándose entre risas.

Florentino Pérez tuvo que salir al paso de la solicitud de los hinchas del Real Madrid que pedían a CR7

La molestia de los jugadores del Manchester United con Cristiano Ronaldo

Según The Sun, los compañeros del Bicho ya no quieren más guerra con él, y no miran con malos ojos que el portugués se vaya para tranquilidad del camarín.

“Hartos. Los jugadores del Manchester United están cada vez más molestos por las payasadas de Cristiano Ronaldo”, publicó el matutino sensacionalista inglés.