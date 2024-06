Una nutrida conversación tuvo Arturo Vidal con el streamer argentino Davoo Xeneize, esto en la previa del partido entre Chile y Argentina por la Copa América 2024. En la instancia, el ex seleccionado nacional y actual figura de Colo Colo, contó varias historias inéditas que vivió a lo largo de su exitosa carrera en Europa.

Entre ellas, reveló las veces que estuvo muy cerca de llegar al Real Madrid, antes de su recordada etapa en el Barcelona. En esa línea, el King también apuntó al principal responsable por el que no pudo estampar su firma en la Casa Blanca: Florentino Pérez.

“Yo creo que tres veces cerca del Real Madrid. Yo creo que el presidente, el presidente era el último que faltaba que dijera que ‘sí’, pero no se dio”, comenzó contando Vidal.

En esa línea, detalló los momentos que estuvo más cerca de llegar al conjunto merengue. Esto ocurrió tras la obtención de la Copa América 2015, donde el Madrid se decidió por el brasileño Casemiro.

“La vez que más cerca estuve, que conste iba a firmar… tuve opciones con Carlitos (Ancelotti), con (Rafael) Benítez también una vez parece, pero una vez que estuve muy cerca fue antes que llegara Casemiro, yo estaba en la Juventus. Yo tendría que haber ido ahí y, como estaba a préstamo en el Porto lo trajeron de vuelta. Total, en el Madrid el jugador que va, va a salir campeón, lo gana todo”, comentó.

La confesión de Arturo Vidal

Seguido, el volante de 37 años confesó que pese a que jugó en el Barcelona, tiene una admiración por el Real Madrid y su historia ganadora.

“Yo soy del Barcelona pero me gusta el Madrid también, porque me gustan los equipos ganadores, que van siempere al frente. No importa los jugadores que estén, siempre van para adelante, entonces me gusta mucho. Me gusta el fútbol, eso es lo más importante”, explicó.

Arturo Vidal jugó en Barcelona entre 2018 y 2020. (Foto: David Ramos/Getty Images)

El King cerca de conquistar la Premier League

Finalmente, el ídolo albo también dio a conocer los nombres de dos clubes gigantes de la Premier League donde también tuvo la posibilidad de jugar. “Estuve cerca del Manchester (United), del Chelsea”, cerró el bicampeón de América.