¡Se pasó! Víctor Felipe Méndez chocó con el árbitro quien cayó sentadito en el pasto durante el triunfo del CSKA Moscú

El volante chileno, Víctor Felipe Méndez, fue titular en la victoria del CSKA Moscú ante el Torpedo por la Copa de Rusia. Lo particular es que el ex Unión Española provocó una particular caída del árbitro del encuentro.