El exjugador de Colo Colo, Emiliano Vecchio, sufrió el corte de ligamentos jugando en Racing y no sabe que pasará con él tras la recuperación.

Emiliano Vecchio no lo pasa bien en Argentina. El exjugador de Colo Colo sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda jugando por Racing y el mediocampista no sabe que hará con su futuro inmediato: sí recuperarse y volver a las canchas o colgar los zapatos con 33 años. Sin duda, las últimas horas han sido complejas para el volante, que pasó por el Estadio Monumental entre 2013 y 2015.

El técnico de la Academia, Fernando Gago, ha sido fundamental en estos días, ya que el ex volante del Real Madrid sufrió múltiples lesiones y, por ello, sabe como sobrellevar estos delicados pasajes. Además, Vecchio agradeció las muestras de cariño.

"Lo voy a pensar. Si tengo que volver a jugar será en Racing simplemente por gratitud. Mis compañeros ya no son compañeros, son familia. Me encontré con un grupo que me dio vida, felicidad, ganas de seguir jugando al fútbol", explicó en SportsCenter de ESPN.

El golpe para Vecchio fue duro y a fines de mes pasará por el quirófano. "Cuando hablé con el doctor le dije que mi idea era no operarme. No tenía las ganas ni las fuerzas para pasar una recuperación de tanto tiempo", añadió.

Emiliano Vecchio no lo pasa bien en Argentina tras una dura lesión con la camiseta de Racing (Agencia Uno).

Sin duda, el ex volante de la Unión y del Cacique está más tranquilo. Incluso solicitó concentrar con sus compañeros y el rol de Pinturita Gago es fundamental.

"El cariño me da fuerzas y hablé con Fernando por las veces que lo operaron. Analizaré que haré, ya que todavía no lo tengo claro. Solo depende de mis ganas", manifestó.