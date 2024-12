Emiliano Vecchio se cansó de las críticas en su contra tras salir de Unión Española. Tras ser acusado de una millonaria deuda por un arriendo impago, contraatacó y se lanzó contra el club chileno.

En entrevista con TYC Sports, el jugador respondió a la denuncia que lo involucra. ¿Qué dice esta? Que tiene una deuda de 43 millones de pesos por el departamento que utilizó para residir en 2024.

Ante ello, el jugador fue claro y conciso: aseguró que el cuadro de Independencia debía pagar ello. A su vez, aprovechó para entregar más detalles de su paso por la institución. Realizó importantes acusaciones.

“Cuando llegué, el club tenía que pagar el alquiler, pero lo terminé pagando yo el viernes (…) Unión Española es un desastre”, comenzó señalando el futbolista de 36 años.

En dicha línea, agregó: “Yo la pasé re mal. No me hicieron los documentos, no me abrieron cuenta de banco, no me dieron lo que me prometieron”.

Fue allí cuando se detuvo. Sacó los trapos al sol y expresó su indignación por el cuadro que defendió durante toda la temporada. El argentino no dejó nada en el tintero.

“Me prometieron auto para moverme, no me lo dieron; pagarme el alquiler, no me lo pagaron. En ese sentido, fue un año horrible, la pasé pésimo”, continuó asegurando.

La deuda de Unión Española con Emiliano Vecchio

Finalmente, el futbolista aseguró que desde el club le adeudan dinero. Actualmente es jugador libre tras terminar contrato con el elenco de Plaza Chacabuco. Descartó seguir en el país y pretende volver a Argentina.

“No me pagaron, me quedaron debiendo plata. Un desastre. No me pagaron el alquiler. Encima, no tengo cuenta. Una locura fue todo”, cerró.

Con ello, Emiliano Vecchio cierra su segunda etapa en Unión Española. En ella jugó 23 encuentros, convirtió seis goles y logró asistir en la misma cantidad de ocasiones.