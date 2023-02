Gabriel Suazo está pasando un gran momento en el fútbol francés. El seleccionado nacional llegó en enero al Toulouse Football Club y rápidamente se ganó un puesto de titular gracias a sus grandes actuaciones, las cuales le han servido para ganarse el cariño de la hinchada del "Le Téfécé".

En total, el nacido en la cantera de Colo Colo ha disputado cinco partidos de cinco posibles, y en el último encuentro se matriculó con su primera asistencia para decretar el 2 a 3 ante el Olympique de Marsella de Alexis Sánchez.

Suazo quiere seguir sumando minutos en Francia | Foto: Toulouse Twitter

Este viernes, el ex lateral albo fue el encargado de decir presente en la conferencia de prensa del cuadro que juega en la Ligue 1, todo en la antesala del encuentro ante el Reims, donde fue consultado por los diversos medios de comunicación acerca de los apodos que le han puesto en su carrera.

"Uno muchas veces se pone a leer los comentarios y la verdad es que te hacen el día. Estoy muy agradecido con el apoyo que he recibido desde Chile. Los comentarios son siempre chilenos, es increíble", afirmó el jugador de 25 años.

"El apodo son inventos que hacen en Chile. Me decían Suazinho, Suazidane. Cuando iban niños a los entrenamientos de Colo Colo me decían Suazinho, no Suazo. Eso nace porque los chilenos son fanáticos de hacer memes. Ahí quedé con ese apodo, pero son bromas que hacen los chilenos y a mí me hace mucha gracia", cerró entre risas.

Suazo y el Toulouse volverán a ver acción por la Ligue 1 este domingo 26 de febrero a partir de las 11:00 horas de Chile, cuando visiten al Stade de Reims.