Thierry Henry vuelve a llenar de flores a Alexis Sánchez: "En Arsenal me hizo soñar, es un modelo a seguir"

Este fin de semana en la Ligue 1 Alexis Sánchez dejó en claro que está en su mejor nivel al anotar los dos goles del Marsella en su visita al Clermont, en una semana donde también le convirtió al PSG para eliminarlos de la Copa de Francia.

Las actuaciones del Niño Maravilla son reconocidas por el medio francés, y uno que lo sigue de cerca es Thierry Henry, que tal como el delantero formado en Cobreloa supo triunfar en el Arsenal, y todavía lo recuerda con la camiseta de los Gunners.

"En Arsenal, me hizo soñar. Se fue, pero siempre me gustó su juego, la forma en que presiona. Todos sabemos que es de calidad", indicó el ex goleador en Amazon Prime.

Alexis la está rompiendo en el Marsella (Getty Images)

Igualmente reconoce que pensó que el chileno comenzaba irse a la baja cuando dejó Inglaterra. "Pero en el Inter me dije a mí mismo: 'Ha empezado a declinar'. Pero honestamente, ahora en Marsella...", dejando en claro que el chileno está de vuelta.

ver también Basaure rememora la tarde en que tuvo que marcar a Alexis Sánchez

Henry cuenta que "fui a verlo el día después de un partido. El hombre estaba en una cinta de correr para hacer sprints. Es un modelo a seguir, también en el campo y fuera de él. Cuando ves a un jugador así, que lo ha ganado todo, se comporta así, te sientes obligado a seguir su ejemplo".