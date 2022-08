En esta jornada en la UEFA Europa League se dieron a conocer los grupos para la competición en este 22/23, en donde el Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo tendrá una dura misión para clasificarse a la próxima ronda, en la cual medirá fuerzas ante un gran equipo como lo es la Roma de José Mourinho, reciente campeón de la UEFA Conference League.

Ante esto, el siempre controversial ‘Mou’ atendió a los medios de comunicación en la previa del importante duelo de su equipo ante la Juventus por la tercera fecha de la Serie A y tuvo palabras a la confección de su grupo en la Europa League, en donde llenó de flores a Manuel Pellegrini y su Betis.

“El Betis ha ganado la Copa, tiene un entrenador top, tiene un equipo que juega bien. El año pasado terminaron quintos, es un equipo de mucho nivel”, partió señalando Mourinho.

Pensando en lo que será la disputa por avanzar a la próxima ronda, el estratega portugués indicó que esta competición es bastante complicada y asume la responsabilidad de hacer una buena participación con el gran equipo que forjó para esta temporada.

José Mourinho y Manuel Pellegrini se verán las caras | Foto: Getty Images

"Competencia difícil, hay equipos que tienen que ganar la competición. Si no lo hacen es un desastre para algún equipo con un potencial económico y deportivo increíble. Vamos paso a paso", explicó en conferencia.

Finalmente, Mourinho no solo tuvo palabras para el Betis, ya que también se refirió a sus otros dos rivales dentro del grupo: Ludogorets y HJK, los cuales considera que son terrenos bastante complejos para ir a jugar y habla de la evolución que han tenido sus respectivas ligas dentro de Europa.

“Con el Ludogorets jugué allí, no es un partido fácil, es un equipo que siempre gana el campeonato en Bulgaria. No conozco al HJK -Helsinki- pero los equipos del norte de Europa han evolucionado mucho. Es la primera vez que voy a jugar en Finlandia después de 200 banquillos en Europa. Lamentablemente es otro campo de césped artificial, pero sabemos que puede pasar. Esperamos tocar allí pronto y no en noviembre”, cerró.