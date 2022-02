El momento que vive el delantero de La Roja, Ben Brereton sin duda ha sido excepcional, alcanzando una temporada goleadora tanto en su equipo como en la selección chilena.

Su entrega y gran entereza física, son las principales virtudes que se le destaca al hoy goleador del Blackburn Rovers, situación a la cual su entrenador, Tony Mowbray, se expresó ante el tema y a pesar del entusiasmo de Brereton por querer jugar cada partido, el estratega toma mesura sobre esta situación con el delantero.

"Tengo que proteger un poco a Ben Brereton. No es un robot, no puede jugar, después de volar por medio mundo y jugar el miércoles y luego el sábado. Se romperá. No quiero sentarme aquí quejándome porque se lesiona el tendón, se pierde los próximos 10 juegos y no marcamos suficientes goles en esos 10 partidos", inició indicando el entrenador de los Rovers.

Tras su decisión de iniciar con el delantero nacional en la banca de suplentes en el último partido del Blackburn, en donde cayó por la cuenta mínima ante el Swansea, Mowbray asumió que tomo una decisión correcta.

"Esa fue una gran decisión de mi parte y no hemos marcado un gol, ¿fue contraproducente? Tal vez. Si esa oportunidad hubiera recaído en Brereton en el primer tiempo, en mi opinión, él habría marcado", comentó el estratega inglés.

Para conocer su situación física, el entrenador de los Rovers menciono que tuvo un dialogo con el director deportivo de La Roja, Francis Cagigao, quien fue el encargado de informarle la situación de Brereton tras la doble fecha de clasificatorias

"Hablé con el director deportivo de Chile y me dijo que había jugado en altura dos veces y que estaba cansado, luchando con sus piernas", cerró Mowbray.

Se espera que Big Ben vuelva a la titularidad para el próximo partido de los Rovers, en donde el miércoles 9 de febrero recibirán al Nottingham Forest, con la misión de triunfar y seguir luchando por ascender a la Premier League.