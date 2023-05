Pablo Solari no se guardó nada para festejar el agónico gol de Miguel Borja en el Monumental ante Boca Juniors. La televisión argentina develó el gesto del Pibe.

Pablo Solari fue amo y señor en el Superclásico argentino con la camiseta de River Plate. El Pibe fue derribado por Agustín Sández y el árbitro Darío Herrera no dudo ningún segundo en cobrar. Luego, la historia es archiconocida y el colombiano Miguel Borja cambió el tiro penal por el gol que le bastó al cuadro del exjugador de Colo Colo para desatar el carnaval en el Monumental.

Solari dejó con bronca a varios jugadores. Uno de ellos fue el arquero de Boca, Sergio Romero, quien tiró la pachotada al Pibe. "El jugador de River se queda tirado, voy y le pregunto si lo tocó. Me dice ‘sí, me toca’, pero si lo toca, le toca la canillera, o sea no es penal”, expresó el meta. Ahora, el exjugador albo está en el ojo del huracán.

Hace instantes, en ESPN Argentina, el Pibe Solari, quien también reconoció su amor de hincha por River Plate, fue delatado con una imagen decidora que había pasado piola hasta ahora. El delantero no se aguantó y le gritó con todo el gol a uno de sus rivales.

Pablo Solari gritó con todo el gol de Borja en River (@RiverPlate)

En el programa ESPN Equipo F, encabezado por Sebastián Pollo Vignolo, armaron un compacto titulado: "El festejo de Solari que no se vio". Ahí, en la jugada del penal se ve claramente la actitud del delantero, quien dejó aflorar toda su pasión de jugador e hincha.

Resulta que tras la conversión de Borja, Solari se devuelve a gritarle el gol en todo el rostro al jugador de Boca, Nicolás Valentini. Sin asco, el Pibe agita sus brazos y le enrostra la conquista que le bastó al cuadro Banda Sangre para seguir adelante y quedarse con uno de los partidos más importantes del mundo y de Sudamérica.

"El que se vuelve y grita el gol es Solari. Se da vuelta y le grita el gol a Valentini. Para mí, el grito es a Valentini", explicó el Pollo Vignolo. En el caso de Morena Beltrán, la periodista cree que además de encarar a Valentini, el Pibe se fue también contra Sández.

Ahora, Solari debe esperar qué coletazos tendrá su intenso grito de gol, pero de seguro en el lado de Boca no quedaron contentos con la actuación del Pibe.