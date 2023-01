Si bien para este fin de semana el Norwich City del volante nacional Marcelino Núñez no tenía participación en la Championship tras la realización de la FA Cup, participación de la cual fue eliminado, el ex UC no tuvo descanso y en esta jornada fue titular en el Norwich U21, en la que fue protagonista.

El Under 21 de su club se enfrentaba durante esta jornada al Leeds United U21 por la decimocuarta fecha de la segunda división de la Premier League 2, en la que Núñez fue figura anotando un doblete en la victoria de su equipo por 5-2.

A los 20 y 74 minutos el Seleccionado Nacional anotó los goles para su equipo, en la que en el primer tanto el ex UC aprovechó un gran centro de Daniel Sinani para empujar el balón dentro del área. Mientras que para el segundo tanto aprovechó una gran asistencia de cabeza por parte de Jaden Werner, para sacar un potente remate de zurda y anotar su segundo tanto.

Marcelino Núñez aprovechó este parón del primer equipo del Norwich por este fin de semana y fue titular en el U21 del primer equipo, lo que le permitió ir agarrando un buen ritmo para lo que será el próximo duelo de los ‘Canarios’ ante el Burnley el próximo 4 de febrero por la 30° fecha de la Championship.

VIDEO: REVISA LOS GOLES DE MARCELINO NÚÑEZ EN INGLATERRA