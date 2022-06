Neymar y Rodrygo son dos de los jugadores llamados a liderar el poderoso ataque de Brasil de cara al Mundial de Qatar 2022, zona en la que también comparten con otros cracks como Vinicius Jr, Antony, Raphinha, Roberto Firmino, entre otros.

Ambos provienen de la generosa cantera del Santos, por lo que han entablado una gran relación donde el crack del PSG hace de mentor para el extremo del Real Madrid. Allí, el referente del Scratch le hizo una confesión de cara a su futuro.

“Neymar me dijo: ‘ya me voy de la selección y la 10 es tuya’. Ni siquiera sabía qué decirle. Yo estaba avergonzado, me reí y ni siquiera sabía qué decir correctamente. Le dije que tiene que jugar un poco más, que yo no quería ahora y esas cosas. Y luego se echó a reír”, sorprendió Rodrygo en el podcast PodPah.

Esta revelación se condice con diversas versiones de la prensa brasileña que señalan que Neymar medita dejar la selección brasileña en el corto plazo, incluso, podría ser después de jugar el Mundial de Qatar, donde llegan como uno de los grandes aspirantes al título.

Neymar y Rodrygo enfrentándose en Champions. / FOTO: Getty Images

El ex jugador del Barcelona le insinuó esta posibilidad a Ronaldo dialogando en una transmisión de Twitch, en donde incluso hablaba de lo desalentado que se ha sentido jugando por Brasil.

“El problema es que hoy en día la selección brasileña se distanció mucho del fan brasileño. No sé el motivo, cuándo comenzó o por qué pasó, pero se puede ver con nuestros partidos, que son poco comentados. Poca gente sabe cuándo vamos a jugar. Es muy triste estar viviendo esa sensación de que cuando la selección brasileña juega no es importante”, reflexionó.

Por ahora, tanto Neymar y Rodrygo están de vacaciones antes de reincorporarse a sus respectivas pretemporadas, en donde tendrán la motivación especial de prepararse de la mejor manera para llegar a Qatar en noviembre.