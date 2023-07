Un verdadero revuelo ha provocado la llegada del basquetbolista francés, Víctor Wembanyama, a los San Antonio Spurs, siendo el primer jugador elegido en el Draft de la NBA para la presente temporada.

A sus 19 años y con sus 2,26 mts de altura, Wemby es la gran atracción del momento, donde todos quieren estar cerca suyo, para alguna fotografía o simplemente para mostrar toda su admiración. Y cuando se dice que todos, es todos o todas.

Una de esas “admiradoras” es nada más ni nada menos, que la mismísima cantante Britney Spears, quien aprovechando la instancia en un restaurante en un casino de Las Vegas, quiso acercarse al deportista para inmortalizar el momento, sin saber que se encontraría con un triste episodio.

Pues bien, resulta que la seguridad en torno a Wembanyama y del propio equipo de los Spurs, hicieron a un lado a la ex artista donde incluso se habla que habría recibido agresiones, convirtiendo para ella un momento, totalmente “Toxic”.

Difuso, pero momento exacto de la agresión que sufrió Spears (TMZ)

¿Qué dijo Wemby?

Este jueves, el basquetbolista salió al paso una vez que supo de qué se trataba y quién protagonizó el episodio. “No podía parar. Esa persona me estaba llamando, ‘Señor, señor’, y esa persona me agarró por detrás”, señaló Wembanyama.

“Esa persona me agarró por detrás, no en mi hombro, me agarró por detrás. Solo sé que la seguridad la empujó. No lo sé. No sé con cuánta fuerza, pero la seguridad la empujó. No me detuve a mirar para poder entrar y disfrutar de una buena cena“, afirmó el jugador.

¿Y cuándo se dio cuenta que era Spears la persona en cuestión? Wemby manifestó que “no lo supe durante un par de horas, pero cuando regresé al hotel, pensé que no era gran cosa, y luego la seguridad de los Spurs me dijo que era Britney Spears. Al principio, estaba como, ‘Estás bromeando’, pero sí, resulta que era Britney Spears. Nunca vi su rostro. Seguí caminando derecho”, expresó el pivot de San Antonio.

Por su parte, la cantante presentó un informe policial aludiendo que fue agredida por los guardias que acompañaban a Víctor Wembanyama.