Britney Spears fue supuestamente agredida por un integrante del equipo de seguridad del jugador de la NBA Victor Wembanyama. Todo en medio de un hotel de Las Vegas, Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte policial, el hombre le dio una cachetada con la parte trasera de la mano a la artistas, después de que ella se acercó al deportista.

El incidente tuvo lugar en el restaurante Catch en el Hotel ARIA, alrededor de las 20:30 horas. Britney, junto con su esposo, Sam Asghari, y otras 2 personas acudieron a cenar al al lugar.

De acuerdo con TMZ, Britney y compañía llegaron al restaurante y cuando entraban ella vio a Víctor. Aparentemente, se acercó al basquetbolista como fan, para pedirle una fotografía juntos.

En ese momento, ella le dio un golpecito en la espalda, en el hombro derecho. Entonces, el director de seguridad del equipo de los San Antonio Spurs, le dio un revés al instantáneo, lo que provocó que la cantante cayera al suelo e incluso le arrebatara sus lentes de la casa .

¿Qué pasó con Britney Spears y Victor Wembanyama?

Dado el revuelo que causó el incidente, Britney Spears decidió salir a entregar su versión por medio de una declaración pública compartida en redes sociales.

A continuación se replican los dichos exactos de la cantante:

“Las experiencias traumáticas no son nuevas para mí y he tenido una buena cantidad de ellas. No estaba preparada para lo que me pasó anoche.

“Reconocí a un atleta en el vestíbulo de mi hotel cuando me dirigía a cenar. Más tarde, fui a un restaurante en un hotel diferente y lo volví a ver. Decidí acercarme a él y felicitarlo por su éxito. Había mucho ruido, así que le di un golpecito en el hombro para llamar su atención.

“Estoy al tanto de la declaración del jugador donde menciona que ‘Lo agarré por detrás’, pero simplemente le toqué el hombro.

“Su seguridad luego me dio una cachetada con la mano al revés sin siquiera mirar hacia atrás, frente a una multitud. Casi derribándome y quitándome las gafas de la cara.

“Usualmente estoy rodeada de gente todo el tiempo. De hecho, esa noche, fui rodeada por un grupo de al menos 20 fans. Mi equipo de seguridad no golpeó a ninguno de ellos.

La reflexión de la cantante

Tras constatar su versión de los hechos, la voz de Oops, I did it again! se lanzó con una reflexión sobre lo ocurrido y las agresiones en general:

“Esta historia es súper vergonzosa de compartir con el mundo, pero ya está allá afuera. Sin embargo, creo que es importante sacar a la luz esta historia e instar a las figuras públicas a dar ejemplo y tratar a todas las personas con respeto.

“La violencia física está ocurriendo demasiado en este mundo. A menudo a puerta cerrada. ¡Estoy con todas las víctimas y mi corazón está con todos ustedes!

“Aún espero recibir una disculpa pública del jugador, su seguridad o su organización. Espero que lo hagan.

“Aprecio la enorme cantidad de amor y apoyo que estoy recibiendo en este momento. Gracias a la policía de Las Vegas y a los detectives por su apoyo.