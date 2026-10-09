Alineaciones de Chelsea y Bournemouth por la Premier League: formaciones probables

Chelsea y Bournemouth se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Estadio Stamford Bridge por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Chelsea vs. Bournemouth este sábado 10 de octubre en el Estadio Stamford Bridge desde las 11:00 hora de Chile por la Premier League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Chelsea y Bournemouth

Chelsea:

João Pedro (ausencia)

Jamie Bynoe-Gittens (lesión de tobillo; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Emmanuel Emegha (lesión isquiotibial)

Marco Palestra (ausencia)

Bournemouth:

Justin Kluivert (desgarro; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Amine Adli (lesión en el gemelo)

Veljko Milosavljević (golpe)

Eli Junior Kroupi (lesión en el pie; vuelve a fines de octubre de 2026)

Julian Araujo (lesión en el muslo; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Cómo llegan Chelsea y Bournemouth

Chelsea viene de caer 0-3 ante Brentford y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Bournemouth viene de caer 0-1 ante Liverpool y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Chelsea y Bournemouth

Chelsea (3-4-2-1): Emiliano Martinez, Levi Colwill, Maxence Lacroix, Wesley Fofana, Morgan Rogers, Cole Palmer, Pep Chavarría, Moises Caicedo, Reece James, Pedro Neto, Danny Welbeck. DT: Xabi Alonso.

Bournemouth (4-2-3-1): Djordje Petrovic, Adrien Truffert, António Silva, James Hill, Adam Smith, Ryan Christie, Tyler Adams, Lewis Cook, Evanilson, Marcus Tavernier, Rayan. DT: Marco Rose.

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Suplentes de Chelsea: Jamie Gittens, Jorrel Hato, Malo Gusto, Mahdi Nicoll-Jazuli, Josh-Ko Acheampong, Estêvão, Roméo Lavia, Geovany Quenda.

Suplentes de Bournemouth: Alex Scott, Julio Soler, David Brooks, Ben Gannon-Doak, Bafodé Diakité, Michele Di Gregorio, Juanlu Juanlu, Alex Toth, Daniel Jebbison.

La previa de Chelsea y Bournemouth: todo lo que hay que saber

Día: sábado 10 de octubre

sábado 10 de octubre Hora: 11:00 (hora de Chile)

11:00 (hora de Chile) Estadio: Estadio Stamford Bridge

Estadio Stamford Bridge Historial: 21 cruces — Chelsea ganó 12, Bournemouth ganó 4 y empataron 5

21 cruces — Chelsea ganó 12, Bournemouth ganó 4 y empataron 5 Último antecedente: 30/12/2025: Chelsea 2-2 Bournemouth

30/12/2025: Chelsea 2-2 Bournemouth Próximo partido de Chelsea: vs. Everton, sábado 17 de octubre

vs. Everton, sábado 17 de octubre Próximo partido de Bournemouth: vs. Sunderland, domingo 18 de octubre