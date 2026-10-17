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Premier League

Alineaciones de Everton y Chelsea por la Premier League: formaciones probables

Everton y Chelsea se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Hill Dickinson Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Everton vs. Chelsea, Premier League
Everton vs. Chelsea, Premier League

Everton recibe a Chelsea este sábado 17 de octubre desde las 08:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium. Everton viene de empatar 2-2 con Hull y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Chelsea viene de ganarle 5-1 a Bournemouth y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Everton y Chelsea

Everton (4-2-3-1): Jordan Pickford, Ainsley Maitland-Niles, James Tarkowski, Michael Keane, Vitaliy Mykolenko, James Garner, Kiernan Dewsbury-Hall, Harrison Armstrong, Brennan Johnson, Thierno Barry, Jack Grealish. DT: David Moyes.

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Chelsea (3-4-2-1): Emiliano Martínez, Josh-Ko Acheampong, Maxence Lacroix, Levi Colwill, Cole Palmer, Pedro Neto, Moisés Caicedo, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Pep Chavarría, João Pedro. DT: Xabi Alonso.

Bajas y ausentes de Everton y Chelsea

Everton:

  • Vitali Mykolenko (golpe)
  • Christian Nørgaard (lesión muscular)

Chelsea:

  • Emmanuel Emegha (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Jamie Bynoe-Gittens (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Reece James (lesión de rodilla; vuelve a mediados de enero de 2027)

La previa de Everton y Chelsea: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 08:30 (hora de Chile)
  • Estadio: Hill Dickinson Stadium
  • Historial: 184 cruces — Everton ganó 58, Chelsea ganó 71 y empataron 56
  • Último antecedente: 21/03/2026: Everton 3-0 Chelsea
  • Próximo partido de Everton: vs. Arsenal, sábado 24 de octubre
  • Próximo partido de Chelsea: vs. Tottenham, sábado 24 de octubre
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