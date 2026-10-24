Alineaciones de Valencia y Villarreal por la LaLiga: formaciones probables

Valencia y Villarreal se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Estadio Mestalla por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Valencia recibe a Villarreal este sábado 24 de octubre desde las 13:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla. Valencia viene de empatar 0-0 con Athletic Bilbao y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Villarreal viene de empatar 0-0 con Elche y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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