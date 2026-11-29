Celta y Villarreal se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Estadio Balaidos, por la jornada 14 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Celta recibe a Villarreal este domingo 29 de noviembre desde las 14:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. Ninguno de los dos llega con margen para relajarse: Celta y Villarreal se juegan algo más que el orgullo en la mitad baja de la tabla.

Son puntos que pesan para dos equipos que no quieren mirar para atrás en la tabla cuando avance la temporada.

La actualidad de ambos equipos

El Celta viene de caer ante el Real Madrid y antes de eso sumó un empate sin goles frente a Levante, después de perder feo contra Rayo Vallecano. Son apenas 13 puntos en 13 partidos y la victoria se volvió una palabra escasa en Vigo, algo que el Balaidos empieza a sentir en el ambiente.

El Villarreal tampoco llega entero: cayó 3-2 en su visita a Barcelona tras un partido en el que estuvo cerca de sacar algo. Antes había goleado 2-0 a Getafe de local, pero esa buena noticia quedó opacada por la derrota previa ante Espanyol. Con 15 unidades, el equipo amarillo se mete en la zona media sin terminar de despegar.

El historial entre Celta y Villarreal

El historial entre ambos está prácticamente parejo: de 42 enfrentamientos, el Villarreal ganó 17 y el Celta 16, con 9 empates que confirman lo parejo de la serie. En goles también manda el conjunto amarillo, 68 contra 58.

En los duelos más recientes el Villarreal se impuso 2-1 en la última visita a Vigo, aunque antes hubo un empate 1-1 y una goleada celeste por 3-0. La tendencia marca que ninguno se queda con la ventaja por mucho tiempo.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/04/2026 Villarreal vs. Celta 2-1 Primera División 31/08/2025 Celta vs. Villarreal 1-1 Primera División 23/04/2025 Celta vs. Villarreal 3-0 Primera División 26/08/2024 Villarreal vs. Celta 4-3 Primera División 05/05/2024 Celta vs. Villarreal 3-2 Primera División 20/12/2023 Villarreal vs. Celta 3-2 Primera División 30/04/2023 Villarreal vs. Celta 3-1 Primera División 13/01/2023 Celta vs. Villarreal 1-1 Primera División 12/03/2022 Villarreal vs. Celta 1-0 Primera División 20/11/2021 Celta vs. Villarreal 1-1 Primera División

Horario del partido

Chile: 14:30 hs

Por dónde ver el partido

Chile: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Argentina: DIRECTV Sports, DGO

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DIRECTV Sports, DGO Ecuador: DIRECTV Sports, DGO

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DIRECTV Sports, DGO, inter México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Valencia vs. Osasuna — domingo 29 de noviembre, 10:00 hs

Deportivo La Coruña vs. Barcelona — domingo 29 de noviembre, 12:15 hs

Real Sociedad vs. Sevilla — domingo 29 de noviembre, 17:00 hs

Espanyol vs. Getafe — lunes 30 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Celta y Villarreal se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga.

se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga. El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO .

y . Celta suma 13 puntos en el torneo.

suma 13 puntos en el torneo. Villarreal suma 15 puntos en el torneo.