Celta recibe a Villarreal este domingo 29 de noviembre desde las 14:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. Ninguno de los dos llega con margen para relajarse: Celta y Villarreal se juegan algo más que el orgullo en la mitad baja de la tabla.
Son puntos que pesan para dos equipos que no quieren mirar para atrás en la tabla cuando avance la temporada.
La actualidad de ambos equipos
El Celta viene de caer ante el Real Madrid y antes de eso sumó un empate sin goles frente a Levante, después de perder feo contra Rayo Vallecano. Son apenas 13 puntos en 13 partidos y la victoria se volvió una palabra escasa en Vigo, algo que el Balaidos empieza a sentir en el ambiente.
El Villarreal tampoco llega entero: cayó 3-2 en su visita a Barcelona tras un partido en el que estuvo cerca de sacar algo. Antes había goleado 2-0 a Getafe de local, pero esa buena noticia quedó opacada por la derrota previa ante Espanyol. Con 15 unidades, el equipo amarillo se mete en la zona media sin terminar de despegar.
El historial entre Celta y Villarreal
El historial entre ambos está prácticamente parejo: de 42 enfrentamientos, el Villarreal ganó 17 y el Celta 16, con 9 empates que confirman lo parejo de la serie. En goles también manda el conjunto amarillo, 68 contra 58.
En los duelos más recientes el Villarreal se impuso 2-1 en la última visita a Vigo, aunque antes hubo un empate 1-1 y una goleada celeste por 3-0. La tendencia marca que ninguno se queda con la ventaja por mucho tiempo.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/04/2026
|Villarreal vs. Celta
|2-1
|Primera División
|31/08/2025
|Celta vs. Villarreal
|1-1
|Primera División
|23/04/2025
|Celta vs. Villarreal
|3-0
|Primera División
|26/08/2024
|Villarreal vs. Celta
|4-3
|Primera División
|05/05/2024
|Celta vs. Villarreal
|3-2
|Primera División
|20/12/2023
|Villarreal vs. Celta
|3-2
|Primera División
|30/04/2023
|Villarreal vs. Celta
|3-1
|Primera División
|13/01/2023
|Celta vs. Villarreal
|1-1
|Primera División
|12/03/2022
|Villarreal vs. Celta
|1-0
|Primera División
|20/11/2021
|Celta vs. Villarreal
|1-1
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 14:30 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
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- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Valencia vs. Osasuna — domingo 29 de noviembre, 10:00 hs
- Deportivo La Coruña vs. Barcelona — domingo 29 de noviembre, 12:15 hs
- Real Sociedad vs. Sevilla — domingo 29 de noviembre, 17:00 hs
- Espanyol vs. Getafe — lunes 30 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Celta y Villarreal se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Celta suma 13 puntos en el torneo.
- Villarreal suma 15 puntos en el torneo.