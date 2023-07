Una jornada llena de conflictos fue la que protagonizó en las últimas horas el volante nacional Arturo Vidal, quien este domingo tuvo su estreno oficial con la camiseta del Athletico Parananese en el triunfo de su equipo por 2-0 ante el Bahía en el Brasileirao.

Tras lo que fue este compromiso, el ‘King’ se desahogó tras lo que fue su salida del Flamengo de Brasil y le cayó con todo a Jorge Sampaoli, a quien lo hizo pedazos con algunas de sus palabras tras apenas concluir el duelo.

“Me siento muy feliz de jugar, siempre estuve preparado, solamente que me tocó un entrenador perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores”, apuntó el volante nacional.

Pero con aquello no le bastó al ‘Bicampeón de América’, quien minutos más tarde ejerció una breve conferencia de prensa, en la que volvió a lanzar dardos contra Sampaoli y lo cuestionó de gran forma.

Arturo Vidal hace polémica en Brasil | Foto: Photosport

“Con Sampaoli es un tema que de verdad para mí está cerrado. Ahora me di cuenta de toda la gente que me dijo quién era, yo nunca hice caso, pero ahora me di cuenta la persona que es y el entrenador que es. Me siento feliz al no estar con él”, ahondó en conferencia de prensa.

Luego de todo el conflicto con Sampaoli, Arturo Vidal como de costumbre se apostó a su red social preferida, Instagram, en la que dejó imágenes de su estreno con la camiseta de Athletico acompañado de unas palabras que hacían alusión a su felicidad de volver a jugar y de toda su ilusión por su nuevo desafío en Brasil.

A penas el ‘King’ subió dicha foto, sus comentarios estallaron, en la que entre apoyos y criticas se debatía lo que era la repercusión de sus dichos, en la que los hinchas de la U y Flamengo, destrozaron a Vidal por cuestionar a Sampaoli.

Tras esto, Vidal se dio cuenta de aquello y dejó un picante comentario que enardeció sus redes en la que publicó ‘son chunchos todos’, eludiendo a todos los que defendían al entrenador argentino.

En lo que fue el debut de Arturo Vidal con el Athletico Paranaense, este dio más que hablar fuera de la cancha, que dentro de la misma, algo que sin duda puede traer coletazos para los próximos días.