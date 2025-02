Este jueves Arturo Vidal hizo un gran anuncio en Colo Colo, que tiene que ver con la serie biográfica que se comenzará a rodar este año y que se estrenará en 2026.

En la instancia, el King trambién fue consultado por una hecho que sucedió en las últimas horas en la ciudad de Talcahuano, donde ayer unos jardineros le habían dedicado una poda en su honor.

Así es, porque en un arbusto hicieron la cara del volante de 37 años lo que rápidamente se viralizó en redes sociales. Pero también a las pocas horas fue vandalizado, donde un grupo de sujetos lo quemó.

El antes y el después del arbusto dedicado a Arturo Vidal en Talcahuano.

Arturo Vidal sobre el arbusto vandalizado en Talcahuano

Ante la consulta de lo sucedido, Vidal comentó estar al tanto y lo comparó con hechos que han dañado a grandes figuras del fútbol mundial, como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

“Es normal, en todos lados pasa lo mismo, pasaba con Cristiano, pasaba con Messi, con todos y no me va a pasar a mí. Lo importante es que la gente que lo hizo, lo hizo con mucho cariño, con mucha admiración y eso a mí me llena de alegría”, expresó.

“Así que feliz por eso, agradecerle también a la gente que se esforzó para hacer eso, muchos cariños para ellos y de verdad que esas cosas me hacen muy feliz“, agregó.

No hay publicidad mala

En la misma línea, aprovechó de hacerle publicidad a su docu-serie que lleva por nombre ‘King: Arturo Vial en primera persona’.

“Por eso también esto que vamos a contar les va a servir mucho a ellos, quizás que el cariño crezca mucho más después de esta serie que vamos a hacer”, concluyó.