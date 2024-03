La Copa Libertadores 2024 ya comienza a prepararse para lo que será la parte más atractiva de esta competición, en donde en las próximas horas se realizará el sorteo de la fase de grupos para esta temporada.

Esta edición será gloriosa para el fútbol chileno, en donde cuatro representantes son los que dirán presente dentro de la fase grupal, en la que Cobresal, Huachipato, Colo Colo y Palestino buscarán tener un gran desempeño en esta competencia continental.

Los ‘Albos’ y ‘Árabes’ fueron los últimos equipos nacionales en montarse en esta cita continental, tras lograr su clasificación en las rondas previas, en la que Colo Colo dejó en el camino a Godoy Cruz y Sportivo Trinidense, mientras que Palestino a Portuguesa y Nacional de Paraguay.

Los cuatro equipos nacionales estarán apostados en lo que será el bombo 4 en este sorteo, en la que esperarán a sus rivales para esta fase de grupos, la cuál tendrá inicio en la primera semana de abril.

Colo Colo fue el último equipo clasificado | Foto: Photosport

¿Cuándo y a qué hora es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 será el próximo lunes 18 de marzo, a las 20:00 horas de Chile continental. Este se realizará en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay.

¿Cuáles son los bombos para el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024?

Bombo 1: Fluminense (BRA), Palmeiras (BRA), River Plate (ARG), Flamengo (BRA), Gremio (BRA), Peñarol (URU), Sao Paulo (BRA), Liga de Quito (ECU)

Bombo 2: Atlético Mineiro (BRA), Independiente del Valle (ECU), Libertad (PAR), Cerro Porteño (PAR), Estudiantes de La Plata (ARG), Barcelona de Guayaquil (ECU), Bolívar (BOL), Junior de Barranquilla (COL).

Bombo 3: San Lorenzo (ARG), The Strongest (BOL), Universitario (PER), Deportivo Táchira (VEN), Rosario Central (ARG), Alianza Lima (PER), Millonarios (COL), Talleres de Córdoba (ARG).

Bombo 4: Caracas (VEN), Liverpool de Montevideo (URU), Huachipato (CHI), Cobresal (CHI), Palestino (CHI), Colo Colo (CHI), Botafogo (BRA), Nacional de Montevideo (URU).