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Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 10 de la LaLiga

Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Atlético vs. Deportivo, LaLiga
Atlético vs. Deportivo, LaLiga

Atlético de Madrid recibe a Deportivo La Coruña este sábado 24 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Atlético de Madrid llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Deportivo La Coruña tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Atlético de Madrid ganó 1-0 como visitante ante Espanyol en la fecha anterior. Atlético de Madrid está 2° en la tabla con 22 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Alavés.

En su último compromiso, Deportivo La Coruña empató 1-1 como local ante Levante. El conjunto marcha 9° con 11 puntos. Antes perdió 2-3 como visitante ante Real Sociedad.

El historial entre Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña

Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 4 triunfos de Atlético de Madrid y 1 empate.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
13/01/2026Deportivo La Coruña vs. Atlético de Madrid0-12025/2026
01/04/2018Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña1-02017/2018
04/11/2017Deportivo La Coruña vs. Atlético de Madrid0-12017/2018
02/03/2017Deportivo La Coruña vs. Atlético de Madrid1-12016/2017
25/09/2016Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña1-02016/2017

Horario del partido

  • Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Chile: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Rayo Vallecano vs. Elche — sábado 24 de octubre, 09:00 hs
  • Racing de Santander vs. Espanyol — sábado 24 de octubre, 11:15 hs
  • Valencia vs. Villarreal — sábado 24 de octubre, 13:30 hs
  • Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 10:00 hs
  • Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 12:15 hs
  • Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 14:30 hs
  • Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 17:00 hs
  • Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 17:00 hs

En síntesis

  • Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Atlético de Madrid suma 22 puntos tras vencer a Espanyol, Alavés y Real Madrid.
  • Deportivo La Coruña suma 11 puntos en el torneo.
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