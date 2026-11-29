Deportivo La Coruña recibe a Barcelona este domingo 29 de noviembre desde las 12:15 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Riazor.
Barcelona llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Deportivo La Coruña tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Deportivo La Coruña viene de perder 1-3 como visitante ante Alavés. El equipo ocupa el puesto 12 con 15 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Espanyol.
Barcelona ganó 3-2 como local ante Villarreal en la fecha anterior. Barcelona lidera la tabla con 36 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Atlético de Madrid.
El historial entre Deportivo La Coruña y Barcelona
Deportivo La Coruña y Barcelona se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 1 triunfo de Deportivo La Coruña y 4 de Barcelona.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/04/2018
|Deportivo La Coruña vs. Barcelona
|2-4
|2017/2018
|17/12/2017
|Barcelona vs. Deportivo La Coruña
|4-0
|2017/2018
|12/03/2017
|Deportivo La Coruña vs. Barcelona
|2-1
|2016/2017
|15/10/2016
|Barcelona vs. Deportivo La Coruña
|4-0
|2016/2017
|20/04/2016
|Deportivo La Coruña vs. Barcelona
|0-8
|2015/2016
Horario del partido
- Chile: 12:15 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
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- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Valencia vs. Osasuna — domingo 29 de noviembre, 10:00 hs
- Celta vs. Villarreal — domingo 29 de noviembre, 14:30 hs
- Real Sociedad vs. Sevilla — domingo 29 de noviembre, 17:00 hs
- Espanyol vs. Getafe — lunes 30 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Deportivo La Coruña y Barcelona se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Deportivo La Coruña suma 15 puntos en el torneo.
- Barcelona suma 36 puntos tras vencer a Villarreal, Atlético de Madrid y Alavés.