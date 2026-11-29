Deportivo La Coruña y Barcelona se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Estadio Riazor, por la jornada 14 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Deportivo La Coruña recibe a Barcelona este domingo 29 de noviembre desde las 12:15 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Riazor.

Barcelona llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Deportivo La Coruña tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Deportivo La Coruña viene de perder 1-3 como visitante ante Alavés. El equipo ocupa el puesto 12 con 15 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Espanyol.

Barcelona ganó 3-2 como local ante Villarreal en la fecha anterior. Barcelona lidera la tabla con 36 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Atlético de Madrid.

El historial entre Deportivo La Coruña y Barcelona

Deportivo La Coruña y Barcelona se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 1 triunfo de Deportivo La Coruña y 4 de Barcelona.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/04/2018 Deportivo La Coruña vs. Barcelona 2-4 2017/2018 17/12/2017 Barcelona vs. Deportivo La Coruña 4-0 2017/2018 12/03/2017 Deportivo La Coruña vs. Barcelona 2-1 2016/2017 15/10/2016 Barcelona vs. Deportivo La Coruña 4-0 2016/2017 20/04/2016 Deportivo La Coruña vs. Barcelona 0-8 2015/2016

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Horario del partido

Chile: 12:15 hs

Por dónde ver el partido

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ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Valencia vs. Osasuna — domingo 29 de noviembre, 10:00 hs

Celta vs. Villarreal — domingo 29 de noviembre, 14:30 hs

Real Sociedad vs. Sevilla — domingo 29 de noviembre, 17:00 hs

Espanyol vs. Getafe — lunes 30 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis