El triunfo de la Selección Colombia por dos goles a uno ante su similar de Argentina, no solo significó tres puntos para el equipo de Néstor Lorenzo, si no por otro suceso que tuvo de protagonista a un jugador de la albiceleste.

Y esta vez, nuevamente fue Emiliano Martínez, quien al término del encuentro golpeó la cámara de la señal oficial en una imagen que dio la vuelta al mundo, una vez consumada la derrota de la escuadra de Lionel Scaloni.

Sin embargo, reaccionó el camarógrafo que fue agredido por el Dibu y en una declaración dada a conocer en el mismo Estadio Metropolitano de Barranquilla, habló el perjudicado por el golero trasandino.

La respuesta del camarógrafo al Dibu Martínez

De nombre Johnny Jackson, el profesional de las comunicaciones entregó su versión de los hechos y narró al detalle cómo ocurrieron los sucesos. “Pitazo final y yo, como camarógrafo, voy y entro a la cancha para ir a buscar reacciones porque el director me lo pide. Llego al Dibu, me acerco a él y me tira el golpe”, afirmó el colombiano.

Sobre cuáles fueron sus sensaciones al recibir el golpe, Jackson reconoció que le generó mucha bronca la escena. “Me dio mucha rabia, porque yo estoy trabajando, al igual que él lo está haciendo. Él atajando y yo operando mi cámara, no le dije nada, me dio rabia, pero no le dije nada”, detalló.

Finalmente, le envió un mensaje al golero. “Quería decirte que ¡tranquilo, hermano! En la vida, en cualquier momento, todo el mundo ha perdido un partido y de pronto significó mucho para ti esa derrota ¡Para adelante, Dibu!”, cerró el camarógrafo.