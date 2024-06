Italia ha sido testigo de varios jugadores chilenos que han dejado su huella en el país de la bota, tales como Iván Zamorano, Marcelo Salas, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, David Pizarro o Mauricio Pinilla, entre otros.

Fue en esta materia que El Deportivo del diario La Tercera le consultó a Dino Zoff, histórico portero campeón del mundo con Italia en España 1982, quién había sido el mejor chileno que ha pasado por los pastos italianos.

Zoff no dudo ni medio segundo y se inclinó por el ‘Matador’, quien tuvo un descomunal paso por la Lazio: “El mejor jugador chileno que yo he visto en Italia es Marcelo Salas. Un gran campeón, quien no tuvo problemas para triunfar de inmediato en nuestro fútbol. Para mí también tiene un aprecio especial, porque yo estaba en la Lazio cuando lo fuimos a buscar. Un delantero muy bravo”, dijo.

El paso de Marcelo Salas en la Lazio no se olvida fácilmente. | Foto: Getty Images

El mítico portero italiano no se quedó ahí y lejos de vanagloriar la carrera de Arturo Vidal y su paso por la Juventus, o el recordado pasar de Iván Zamorano en el Inter de Milán, eligió a otro compatriota que es recordado con cariño en Italia.

“También hay otros como David Pizarro, quien triunfó en muchos clubes. Dejó un gran recuerdo acá, esos son los dos mejores”, dijo en relación al canterano de Santiago Wanderers que al rompió en la Roma y en la Fiorentina.

El debate está instalado y, si bien hay para todos los gustos, al menos en el paladar de Dino Zoff quedó el recuerdo de Marcelo ‘Matador’ Salas y David Pizarro como los más significativos en aquel país.

Los títulos de Marcelo Salas con la Lazio

Con el equipo capitalino, Marcelo Salas logró la Supercopa de Italia 1998 y 2000, la Serie A de Italia 1999-2000, Copa Italia 2000, Recopa de Europa 1999 y la Supercopa de Europa en ese mismo año.