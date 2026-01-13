En São Paulo se encuentra en pleno desarrollo la tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior, más conocida como la Copinha, uno de los torneos Sub 20 más prestigiosos de Sudamérica y una vitrina clave para jóvenes talentos que buscan dar el salto al fútbol profesional.

El certamen, que reúne a clubes de todo Brasil, suele marcar tendencias y revelar nombres que rápidamente comienzan a llamar la atención del mercado internacional, especialmente desde Europa.

En ese contexto, la presencia chilena no pasó desapercibida. Un jugador que estuvo cerca de llegar a Colo Colo, no fue considerado por Nicolás Córdova para el Mundial Sub 20 y hoy busca revancha en el extranjero, comenzó a escribir su propia historia en tierras brasileñas. ¿De quién se trata?

Tomás Roco se roba las miradas en la Copinha | FOTO: Instagram

Tomás Roco brilla en la Copinha con Fortaleza

El exjugador de Cobreloa, Tomás Roco, fue protagonista absoluto en la victoria de Fortaleza ante Novorizontino, en un duelo correspondiente a los 32avos de final del certamen.

El delantero chileno demoró apenas 32 segundos en abrir el marcador, sorprendiendo a todos con un remate de derecha preciso y letal, imposible para el arquero rival.

El tanto no solo reafirma el buen presente de Roco en Brasil, sino que también funciona como una respuesta deportiva en medio de un camino marcado por decisiones complejas. En el Leão do Pici, al menos por ahora, el chileno encontró el escenario ideal para volver a hacer ruido a punta de goles.

El gol de Tomás Roco en Fortaleza: