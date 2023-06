Chile medirá fuerzas con Bolivia esta noche en Santa Cruz de la Sierra, el que será el último apronte amistoso antes de las clasificatorias para el Mundial de Norteamérica 2026 que arrancan en septiembre.

En la previa del compromiso, el portero de la selección boliviana, Carlos Lampe, anticipó el partido con ADN Radio y aseguró que en Bolivia “Estamos con muchas ganas, es mi última oportunidad de cumplir el único sueño que me queda en el fútbol, como clasificar al Mundial. Las condiciones no son como queremos, pero todos estamos metidos”.

Chile enfrentará a Bolivia en Santa Cruz de la Sierra. | Foto: Photosport

“Gustavo Costas está llevando bien el nuevo proceso, es una muy buena persona y trabaja bien. Hay buen ambiente, hay tranquilidad y así se puede trabajar de la mejor manera”, complementó sobre el proceso del ex DT de Palestino.

Lampe, incluso, se refirió a la negativa de Claudio Bravo en esta pasada: “Es razonable, tiene un calendario muy apretado. Siempre hay fecha FIFA cuando tenemos vacaciones y a veces el cuerpo y la mente necesita un poco de descanso, se juega seguido y es mucho estrés acumulado. Sé que él va a estar predispuesto para la selección, lo ha demostrado”.

Cabe recordar que Chile iniciará las clasificatorias al Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026 ante Uruguay en el Estadio Centenario, mientras que Bolivia lo hará en calidad de visitante ante el temible Brasil en recinto aún por confirmar.