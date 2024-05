Solo quedan dos jornadas para que acaba la termporada 2023-2024 en La Liga de España y el arquero chileno Claudio Bravo se comienza a despedir del Real Betis, club en el que ha estado los últimos cuatro años de su extensa y exitosa carrera.

El portero de 41 años no echará pié atrás en su decisión y biscará nuevos rumbos, ya que aún quiere seguir atajando y demostrando toda su experiencia bajo los tres palos.

Claudio Bravo se empieza a despedir del Real Betis

En las últimas horas el capitán de la Selección Chilena volvió a dejar claro que no continuará junto a los verdiblancos, confirmando el fin de su estadía en Heliópolis.

“No, no. Ya aquí ya acabo”, respondió brevemente a la salida del entrenamiento a la consulta del programa de televisión El Chiringuito.

Respecto a lo que hará tras su partida del Betis, dejó una respuesta abierta a la interpretación: “El futuro, esplendoroso”.

¿Volverá a Colo Colo?

Los hinchas de Colo Colo se ilusionaban con el regreso del bicampeón de América al Estadio Monumental para mitad de año, pero lo cierto es que Bravo no tendría muchas ganas de volver al fútbol chileno.

Así lo indicó en una entrevista con Canal 13 hace una semana: “Si pongo en la balanza ciertas cosas, no tengo la necesidad de regresar a Chile o que mi entorno sufriera por las críticas ajenas. No quiero vivir esa otra película”.

En aquella instancia, el ex Barcelona y Manchester City también dejó abierta la posibilidad del retiro. “Si me llega una oferta que me genera buenas sensaciones y me llena de ilusión, lógicamente extenderé mi carrera. Pero, si no llega nada o aparece algo que no me genera nada o las expectativas no cumplen con lo que estoy acostumbrado, el ciclo se corta“, zanjó.