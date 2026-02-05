A más de uno le vino un déjà vu. A mediados de septiembre de 2016, cuando Pablo Guede dirigía a Colo Colo, el técnico argentino mandó a plantar ruda en el Estadio Monumental para espantar las malas energías. Casi diez años después, la historia vuelve a perseguirlo, esta vez en Perú y con Alianza Lima sumido en una seguidilla de golpes deportivos y extradeportivos.

La derrota ante 2 de Mayo en el duelo de ida por la fase preliminar de la Copa Libertadores fue solo el último capítulo de un escenario complejo para los íntimos. A eso se suman constantes malas noticias que han rodeado al club en las últimas semanas, incluyendo una grave acusación que involucra a tres jugadores del plantel durante la Serie Río de La Plata disputada en Uruguay.

En medio de este clima enrarecido, en Perú ya comenzaron a surgir explicaciones desde todos los frentes, incluso desde la superstición. Fue ahí donde el periodista Pedro García lanzó un comentario que no pasó desapercibido y que rápidamente se viralizó en redes sociales, mezclando fútbol, mala suerte y creencias populares.

La famosa ruda de Pablo Guede vuelve a hacer eco, esta vez, en Alianza Lima (Foto: Photosport)

Durante el programa Vamos al VAR, el comunicador fue claro en que no hablaba en tono de broma: “Lo digo recontra en serio”, advirtió antes de sugerirle directamente a Pablo Guede un “baño de ruda” como forma simbólica de cortar la mala racha que parece haberse instalado en Alianza Lima desde la llegada del entrenador argentino.

García enumeró una larga lista de problemas que, según él, refuerzan esta idea: ausencias clave como las de Carlos Zambrano, Miguel Trauco, Sergio Peña, Luis Advíncula y Luis Ramos, además de lesiones sufridas durante el partido, como las de Esteban Pavez y Carbajal: “Siete ausentes versus el equipo que pudo haber tenido”, remarcó.

Aunque el propio periodista reconoció que su planteamiento está lejos de cualquier explicación científica, su reflexión conectó rápidamente con la cultura popular del hincha. Así, Pablo Guede vuelve a quedar en el centro del debate, entre resultados, polémicas y supersticiones, con la ruda nuevamente asomando como símbolo de tiempos turbulentos en el fútbol sudamericano.

DATOS CLAVE

Pablo Guede revive el estigma de la ruda tras la derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo en la ida de la Fase 1 de Copa Libertadores.

El periodista Pedro García sugirió seriamente un “baño de ruda” para el DT debido a la racha de lesiones (incluyendo a Esteban Pavez) y bajas de peso en el plantel.