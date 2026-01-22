Tres futbolistas de Alianza Lima quedaron en el centro de una situación extremadamente delicada luego de que una joven argentina de 22 años presentara una denuncia por presunto abuso sexual. Según trascendió desde documentación judicial, los involucrados son Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, lo que generó inmediata conmoción tanto en el entorno del club como en el fútbol sudamericano.

El hecho denunciado habría ocurrido en Montevideo, durante la estadía del equipo peruano en Uruguay para disputar la Serie Río de la Plata 2026, torneo en el que enfrentaron e incluso vencieron a Colo Colo por 3 a 2. De acuerdo con la acusación, el episodio se habría producido en el hotel donde se alojaba la delegación, luego de que la joven asistiera al lugar tras compartir un encuentro previo con uno de los jugadores.

La denunciante, siempre según el relato presentado ante la justicia, decidió no realizar la denuncia en territorio uruguayo y regresó a Argentina, donde posteriormente formalizó la acusación ante las autoridades correspondientes. Actualmente, el caso se encuentra en etapa de recopilación de antecedentes y análisis de testimonios.

La situación ha generado impacto mediático y preocupación en torno a Alianza Lima, considerando la gravedad de los hechos que se investigan. Por ahora, no existe una resolución judicial ni determinaciones oficiales sobre responsabilidades, por lo que el proceso sigue abierto.

Alianza Lima sale al paso de los hechos

Con el correr de las horas, los ‘Íntimos’ reaccionaron emitiendo un extenso comunicado, notificando las acciones que tomaron tras destaparse esta grave acusación a tres de las figuras de su plantel.

COMUNICADO OFICIAL ALIANZA LIMA:

“Ante los hechos de público conocimiento difundidos a través de los medios de comunicación en las últimas horas, el Club Alianza Lima informa a sus hinchas y la opinión pública lo siguiente:

El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno. Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad”.

La evolución de la investigación será clave para esclarecer lo ocurrido en un episodio que ha sacudido al entorno deportivo y que exige máxima prudencia mientras actúa la justicia.

